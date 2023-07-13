الكويت تنفذ البديل الاستراتيجي من سنة لسنتين

أكد مسؤول كويتي كبير، حديثاً، أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيرد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) الذي سيصل إلى مجلس الأمة خلال اليومين المقبلين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، في مداخلة رداً على استفسارات بعض النواب بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية ليل أمس الأربعاء، إن “البديل الاستراتيجي كان موجوداً في برنامج عمل الحكومة السابق، والذي قدم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إذ حدد له جدول زمني من سنة الى سنتين لإنجازه”.

قضية مؤرقة

قال النائب مهند الساير في مداخلة إن البديل الاستراتيجي قضية “أرّقت جيوب الناس قبل عقولهم، والبديل تبنته الحكومة منذ العام 2012، ومن ذلك الوقت وهو متداول، ومر عليه ثلاثة رؤساء وزراء و50 وزيراً، والحكومة تقول إنها تبنت البديل منذ هذه الفترة، وما حصل مجرد بيع وهم، وزيادة الأسعار مع ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة، وقبل ستة أشهر في لجنة الأولويات رد وزير المالية بخصوص البديل بأنه يدرس الملف، ويأتي وزير آخر ويقول لست معنياً. إذن نحن نعيش أزمة ثقة”.

مشروع البديل الاستراتيجي

البديل الاستراتيجي هو مشروع حكومي لإعادة النظر في سلم الرواتب والمزايا المقدمة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتم طرحه للمرة الأولى في العام 2014، لكن جرى التراجع عنه بسبب اعتراضات بعض القطاعات على غرار قطاع النفط، التي شنت تحركات احتجاجية، الأمر الذي جعل مجلس الأمة (البرلمان) يرفض المصادقة على المشروع في 2016.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، يوم السبت الماضي، أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب دخل في مرحلة جديدة من العمل على إقراره، حيث أحالته اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء مؤخراً، إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء مزيد من الدراسات عليه وتحقيق أقصى معايير العدالة بين المواطنين العاملين في جهات الدولة.

وأضافت الصحيفة اليومية، نقلاً عن مصدر حكومي، إن البديل الاستراتيجي سيخضع للدراسة من عدة محاور، أبرزها الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، فضلاً عن ضمان المساواة بين الفئات الوظيفية.

وقال المصدر إن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع يتعلق بإمكانية إقرار بعض الزيادات للمتقاعدين، حسب معايير سيتم وضعها ودراستها بصورة كافية من قبل الجهات المعنية.

وجدد المصدر التأكيد على أن البديل الاستراتيجي المرتقب من شأنه نقل نظام الوظيفة العامة من نظام الأقدمية التقليدي إلى نظام الجدارة المرتبط بسنوات الخبرة المهنية والكفاءة الوظيفية والقدرة على الإنجاز.

وشدد على أن مجلس الوزراء وجه جهات الدولة المعنية بضرورة العمل في مشروع البديل الاستراتيجي، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب بل “حماية جيوب المواطنين” من أي غلاء مصطنع حال إقرار هذا البديل، واتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.