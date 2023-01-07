الكويت “تنسحب” من خليجي 25

أظهرت لقطات فيديو يجري تبادلها على الشبكات الاجتماعية وقوع اشتباك بالأيدي خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، وسط أنباء عن انسحاب الوفد الكويتي الرسمي بسبب ما اعتبر سوء تنظيم و فوضى أمنية أعقبت وصول البعثة الكويتية إلى ملعب البصرة، في منطقة كبار الشخصيات، حين اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب.

تضاربت الأنباء حول انسحاب المنتخب الكويتي فيما تأكدت عودة الوفد الرسمي الكويتي.

وكان الوفد الكويتي وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع بحسب صحيفة القبس.

وقالت المصادر: إنه أثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير. عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعود إلى الكويت.

الوفد الكويتي يغادر العراق من مطار البصرة بعد عدم قدرته على دخول حفل افتتاح البطولة بسبب الانفلات الأمني #الإمارات_اليوم_الرياضة #خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/JjAByqNyEK — الإمارات اليوم – الرياضة (@EAY_Sports) January 6, 2023