الكويت تمنع المقيمين من السفر قبل دفع المخالفات

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه يتوجب على كل أجنبي مقيم في الدولة، يرغب في مغادرة البلاد لأي سبب كان سداد المخالفات المرورية المسجلة في حقه قبل المغادرة اعتبارا من اليوم السبت.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي، “إكس” تويتر سابقا، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استنادا إلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداء من اليوم السبت.

وأهابت بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها إذ أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.