الكويت تفرض رسوماً جديدة على الوافدين والزائرين

قررت وزارة الصحة الكويتية، حديثاً، فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الصحية للوافدين سواء المقيمين أو الزائرين في دولة الكويت.

وأصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً ينص على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصاً مخبرياً والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 ديناراً (3.26 و50 دولاراً)، فيما تزيد على الزائرين حيث تبدأ من 5 دنانير (16 دولار) وتصل إلى 70 ديناراً (228 دولار).

كما حدد القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 ديناراً (65 دولاراً) عن كل كيس للمقيم و40 للزائر (130 دولاراً).

وأعفى القرار المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.

وشدد على استمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي يتم معاملتها معاملة الكويتي.

توضيح

أثار القرار بعض الجدل في الشارع الكويتي، ما دفع بوزارة الصحة إلى إصدار توضيح لما تضمنه قرار رسوم خدمات نقل الدم في الكويت، لتؤكد عبر تغريدة ليل السبت أن “الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة، وحالات السرطان والأطفال من غير الكويتيين، وغيرها من الحالات الإنسانية”.

وأضافت “إعفاء المريض من الرسوم حال وجود متبرع له”.

توضيح صحفي| توضيحا لما يتضمنه قرار رسوم خدمات نقل الدم:



?الرسوم لاتشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة، وحالات السرطان والأطفال من غير الكويتيين، وغيرها من الحالات الإنسانية.



?إعفاء المريض من الرسوم حال وجود متبرع له. pic.twitter.com/XW6iNbXYVE — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) May 6, 2023