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Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

الكويت تفرض آلاف الغرامات على شركات أدوية

شملت الغرامات شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية وشركات منفذة لخدمات صحية

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أقر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي توقيع عدد 2176 غرامة تقدر قيمتها نحو خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 16,5 مليون دولار) على شركات كبرى متعاقدة مع الوزارة وذلك في إطار حماية المال العام، كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحافي اليوم الخميس إن الغرامات شملت شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية وشركات منفذة لخدمات صحية وذلك صوناً للمال العام وحفظاً لحقوق الدولة والوزارة وبالتوافق مع تقارير الجهات الرقابية المختصة في الكويت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها التي يصدر فيها هذا العدد من الغرامات جاءت في إطار متابعة التطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية المبرمة مع هذه الجهات وتنفيذاً لتعليمات الوزير العوضي في الإلتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية وإعمال الشروط الجزائية على نحوها الدقيق.

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