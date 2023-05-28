الكويت تفتح باب تعيين الأطباء الوافدين

أكد تقرير ليل السبت أن وزارة الصحة الكويتية فتحت باب التعيين للأطباء الوافدين للعمل في المستوصفات وأقسام حوادث المستشفيات في دولة الكويت.

وقالت صحيفة “الرأي” المحلية إنه في إطار تنظيم تقديم الخدمات الصحية وتوفير القوى العاملة من الأطباء اللازمة لتغطية الاحتياجات الصحية مع توالي افتتاح وتشغيل المرافق الجديدة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً يتيح تعيين “الأطباء غير الكويتيين خريجي الجامعات من خارج الكويت، والمستوفين لشروط التعيين، من فئة مساعد مسجل للعمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الحوادث في المستشفيات”.

واستثني من القرار “أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية” (البدون)، الذين شملهم قرار سابق للوزير العوضي، قضى بتوظيفهم بشكل مباشر، شرط الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة لشغل وظيفة طبيب مقيم (بشري)، أو الحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان لشغل وظيفة طبيب مقيم (أسنان) على أن ينقل كلاهما إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة في وظيفته بنجاح.

الأطباء في الكويت

كشفت إحصائية للقوى العاملة في وزارة الصحة الكويتية، في أواخر العام 2021، أن عدد العاملين في الوزارة يبلغ 61353 موظفاً وموظفة منهم 28279 كويتيون و33074 غير كويتيين، موزعين على 9762 أطباء بشريين، و2298 طبيب أسنان، و21490 من الهيئة التمريضية، و1667 من الصيادلة و385 من الوظائف الفنية المساعدة، و605 من الوظائف المعاونة و11585 من الإداريين، و2893 من الوظائف الفنية غير الطبية، و10321 من الوظائف الفنية الطبية و347 موظفا في مشروع مكافحة القوارض.

وبلغ عدد الأطباء الكويتيين العاملين في وزارة الصحة 4054 طبيباً وطبيبة، أما بالنسبة إلى الأطباء غير الكويتيين فقد بلغ عددهم 5702 طبيب وطبيبة، وبلغ إجمالي العدد للفئتين، سواء الكويتيون أو غير الكويتيين، 9762 طبيباً وطبيبة، ويحتل الأطباء الوافدون المرتبة الأولى من حيث العدد.