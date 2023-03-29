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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارالأسهم

الكويت تعرض للبيع 20 مليون سهم في مرسيدس بـ 1,5 مليار دولار

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أطلقت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عملية بيع لنحو 20 مليون سهم في شركة “مرسيدس-بنز غروب” تعادل تقريباً ربع حصتها في المجموعة، وذلك في إطار تنويع محفظة الصندوق السيادي للكويت.

بعد عملية البيع، ستبلغ حيازة هيئة الاستثمار الكويتية نحو 53 مليون سهم في “مرسيدس”، وفق بيان أصدرته الهيئة. وستبلغ قيمة الحصة المطروحة للبيع نحو 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار).

وقد أغلق سهم “مرسيدس” على ارتفاع بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء في بورصة فرانكفورت، مسجلاً 71.89 يورو.

وتمتلك الكويت حالياً 6.8% من “مرسيدس” وفقاً لبيانات “بلومبيرج”، ما يجعلها ثالث أكبر مالك في المجموعة. وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها أحد المساهمين في صانعة السيارات منذ ما يقرب من 50 عاماً.

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