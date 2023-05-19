الكويت تطلق 3 مراكز جديدة للبصمة العشرية والمواعيد أونلاين

تستعد وزارة الداخلية الكويتية لتخصيص ثلاثة مراكز جديدة لإجراء البصمة العشرية (السمات البيومترية) تسهيلاً على المواطنين الراغبين بالسفر.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادرها، إن ذلك يأتي بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس بتسخير كل الامكانيات وتذليل كافة العقبات لإنجاح تطبيق قرار البصمة العشرية من خلال وضع نظام متكامل بين الجهات المعنية وتوفير الأجهزة والعناصر البشرية لضمان أخذ بصمة المواطنين بكل سهولة ويسر للقضاء على التكدس في المنافذ البرية والجوية.

وأوضحت المصادر أنه بعد افتتاح مركزين في أم الهيمان والجهراء لإجراء البصمة العشرية للمواطنين وعدم مواجهة أي تأخير في المنافذ تستعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفتح مراكز أخرى في حولي والفروانية والعاصمة ليصبح عدد المراكز المخصصة خمسة، تخدم أكبر شريحة من المواطنين الذين يتم أخذ بصمتهم العشرية.

وأضافت أن من ضمن الخطوات للقضاء على أي ازدحام، تحديد المواعيد إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية قبل التوجه إلى المراكز، وإتاحة الخيار للمواطنين لاختيار الوقت المناسب لكل من يرغب في إجراء البصمة، خصوصاً أن المراكز تعمل على مدار 24 ساعة.

السمات البيومترية

كانت الأجهزة الأمنية الكويتية بدأت، يوم الجمعة الماضي، في تطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الدولة بعد أن تم تشغيل المنظومة في مارس/آذار الماضي كمرحلة تجريبية أولى.

وأعدت الأجهزة الأمنية العاملة في جميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية خطة متكاملة لتطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، وأنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة عبر محاور عدة أبرزها تجريب الاجهزة التقنية الجديدة بنجاح، وتوفير المزيد من العناصر الأمنية المدربة على استخدامها، ووضع خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات المسافرين عبر المنافذ وضبط الأمن وتكريس الانضباط.

ويتضمن مشروع السمات البيومترية بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.

أهداف المشروع

يهدف المشروع الجديد إلى ضبط حالات التزوير، والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر، ويهدف أيضاً إلى التدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية، للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً قبل توثيق حركة المركبة.

ويتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ، وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها، وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير، وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.