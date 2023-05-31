تعتزم الحكومة الكويتية إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية باسم منصة “تواصل” لتلقي شكاوى ومقترحات واستفسارات المواطنين الكويتيين والمقيمين وذلك مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) المقرر إقامتها في السادس من يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادرها، أن منصة تواصل الإلكترونية ستكون مفتوحة على مصراعيها لجميع المواطنين والمقيمين لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات للتفاعل معها من قبل 72 جهة حكومية، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأوضحت المصادر أن نحو 400 قيادي من مختلف مؤسسات الدولة شهدوا عرضاً مرئياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) في قلب العاصمة الكويت تم خلاله تقديم شرح كامل عن المنصة المرتقب.

تعزيز الشفافية

قالت المصادر إن منصة “تواصل” ستسهم في تعزيز الشفافية والحوار وحرية طرح المشاكل بشكل رسمي وبكل سهولة مع وجود متابعة مباشرة من مختلف المستويات الرسمية.

وأوضحت أن المنصة الجديدة ستبني جسور الثقة مع المواطنين والمقيمين وتعزز روح التواصل المشترك وتطرح الحلول لجميع المصاعب التي تواجه المراجعين، مع وجود متابعة مباشرة من مختلف المستويات الرسمية وصولاً إلى رئيس الوزراء الذي يتبنى المشروع وسيكون مطلعاً بشكل مباشر على تفاعل الجهات الحكومية والمسؤولين.

وشددت على أن مسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدموا شرحاً كاملاً لقياديي الجهات الحكومية عن استخدام منصة تواصل، وكيفية متابعة الشكاوى والطلبات، ومراقبة مؤشرات التفاعل والأداء لكل مسؤول عن اتخاذ إجراء، خصوصاً أن المنصة تتضمن قسماً لتوجيه الطلبات العاجلة المحولة من ديوان رئيس مجلس الوزراء والتي يمكن لأي مواطن تقديمها وتحديد الجهة الموجه إليها الاستفسار أو الشكوى.

تقييم أداء المسؤولين

أكدت مصادر الصحيفة الورقية أن مؤشرات التفاعل ستكون مقياساً لتقييم أداء المسؤولين وسرعة تفاعلهم، حيث تم تحديد خمس فترات زمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو استفسار أو اقتراح، وتخصيص لون مميز لكل فترة يوضح المدة المنقضية منذ تسلم الطلب، حيث سيكون اللون الأخضر للفترة التي لا تتعدى ثلاثة أيام، والأصفر (من 4 إلى 7 أيام)، والأحمر (من 7 إلى 9 أيام)، والبنفسجي (من 10 إلى 14 يوماً)، واللون الأسود مخصص للطلبات التي مضى على تسلمها 15 يوماً، وبالتالي فإن التأخير يضع القيادي في دائرة المساءلة لعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضحت أن المنصة تتميز بسهولة الاستخدام، ولا تحتاج أكثر من المصادقة مع تطبيق “هويتي” الخاص بالبطاقة المدنية، كما يمكن تقديم الطلب عبر تطبيق “سهل” أيضاً، معتبرة أن “تواصل” ستكسر كل الحواجز أمام التواصل وتفتح الباب أمام أي مواطن أو مقيم لإيصال رأيه ومشكلته للمسؤولين، ولن تكون هناك حجة للمسؤول بعدم التفاعل واتخاذ الإجراء اللازم وتبريره عبر المنصة، والحساب سيكون بانتظار المقصرين في أداء مهاهم.