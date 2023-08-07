الكويت: تطبيق الدوام المرن خلال أيام

تعكف الجهات المعنية في دولة الكويت، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والتربية وديوان الخدمة المدنية، مواصلة استعداداتها لتطبيق دوام الساعة المرنة في الجهات الحكومية وسيتم تطبيق نظام الدوام الجديد “خلال أيام”.

وذكرت صحيفة “القبس” اليومية، أمس الأحد نقلاً عن مصدر حكومي، أن دوام الساعة المرنة سيطبق تجريبياً في المرحلة الأولى، ومن ثم الاستقرار عليه بعد تقييمه من قبل الجهات المختصة.

وأكد المصدر، دون أن تذكره الصحيفة، أنه تقرر تطبيق الدوام المرن الجديد قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لتلافي الاختناق المروري، بواقع 7 ساعات لجميع الموظفين يومياً بعد بصمة الدخول، وسيتاح للموظف اختيار بدء الدوام من 7 إلى 8.30 صباحاً بحسب الصيغة النهائية التي تم اعتمادها أخيراً.

وأوضح أنه تم إقرار فترة سماح للموظفين بواقع 30 دقيقة، وسيتم إقرار آلية لعدم ضياعها على الموظفين، كما سيراعى تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وأشار إلى اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وديوان الخدمة الكويتية لإقرار آلية الدوام، التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً لمناقشتها والبت فيها.

وأضاف أن وزارة التربية ستوفر باصات للنقل الجماعي للطلبة في المناطق، بينما تتولى وزارة الداخلية تقييم تجربة دوام الساعة المرنة، ومدى إسهامه في تخفيف الزحمة المرورية، وسيتم رفع تقارير يومية في بداية تطبيق الدوام المرن لتلافي السلبيات.

بداية أغسطس 2023

بحسب تقارير وتصريحات سابقة، كان من المفترض أن تبدأ السلطات الكويتية النظام المرن اعتباراً من مطلع أغسطس/آب الجاري ليتيح للموظفين اختيار توقيت بدء دوامهم من السابعة إلى التاسعة صباحاً شريطة اتمام الموظف سبع ساعات عمل بهدف “تخفيف حدة الزحمة المرورية”.

الهدف الرئيسي

يهدف نظام الدوام المرن إلى تخفيف حدة الزحمة المرورية في طرق وشوارع الكويت مع بداية ونهاية مواعيد الدوام في الجهات الحكومية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة من الحد الأقصى للإنتاجية الوظيفية.

وتعاني شوارع الكويت، يومياً، من ازدحام مروري أصبح يشكل أزمة كبيرة تؤرق بال جميع سكان الدولة الخليجية البالغ نحو 4.25 مليون نسمة، وتشير تقارير صحافية عديدة إلى أن أهم أسباب الزحمة المرورية في الكويت هو تكدس الوزارات والجامعات والهيئات التطبيقية والجهات الحكومية في نطاق جغرافي متقارب، مما يجعل كل سكان الكويت شمالها وجنوبها يتوجهون يومياً إلى هذه المساحة الجغرافية الضيقة مسببين ازدحاماً خانقاً للطرق.