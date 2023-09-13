فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الكويت.. ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية يديره 6 آسيويين

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأربعاء أنها ضبطت أكبر مصنع للخمور المحلية في البلاد في مزرعة بمنطقة العبدلي الواقعة شمالا بالقرب من الحدود مع العراق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع إكس إن المباحث الجنائية خلصت إلى أن المزرعة تُستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبعد أخذ الإذن القانوني تمت مداهمة الموقع وضبط ستة أشخاص من الوافدين الآسيويين يديرون المصنع.

وعثر رجال الأمن على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وأحالوا المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا