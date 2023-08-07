الكويت تسعى لزيادة رفاهية المواطنين

تواصل اللجان النيابية اجتماعاتها بعد انتهاء دور الانعقاد الأول وتحضيراً لدور الانعقاد الثاني، قدّم عدد من النواب اقتراحات تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر، أهمها اقتراح بتوزيع 20 في المئة من عائدات احتياطي صندوق الأجيال القادمة على المواطنين، واقتراح آخر بزيادة 400 دينار على رواتب الموظفين، واقتراح ثالث بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، بعد تنازل الدولة عن فوائد ودائعها.

ونص الاقتراح الأول الذي قدمه النواب محمد المطير وعبدالله فهاد وعادل الدمخي ومبارك الطشة وفارس العتيبي على اقتطاع نسبة 20 في المئة من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة، توزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وسد حاجاتهم.



وفي الاقتراح الثاني، طرح 5 نواب (محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف) زيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة، ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء، وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.

أما الاقتراح الثالث، فنص على أن تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتي سماح و10 سنوات بأقساط شهرية ومن دون فوائد، وقدمه النواب محمد المطير ومحمد هايف وفارس العتيبي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.