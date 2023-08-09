أكدت صحيفة كويتية ليل الثلاثاء أن وزارة التربية الكويتية بدأت في استقبال طلبات المعلمين الأجانب في التعاقد الخارجي إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني.

وذكرت صحيفة “الرأي” اليومية أن وزارة التربية حددت احتياجاتها من أعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024 بـ 1200 معلم ومعلمة، طالبة من القطاع الإداري توفير هذه الأعداد محلياً وخارجياً لسد العجز القائم في بعض التخصصات وتوفير الكوادر البشرية في المدارس الجديدة.

كشف مصدر تربوي للصحيفة أن عدد الذين حصلوا على موافقات ديوان الخدمة المدنية بلغ 320 معلماً ومعلمة في التعاقد المحلي حتى هذا التاريخ وجارٍ مخاطبة الديوان في الأعداد الأخرى.

وقال إن القطاع الإداري بدأ باستقبال طلبات المعلمين في التعاقد الخارجي إلكترونياً على موقع وزارة التربية، فيما يقوم حالياً بالتدقيق على طلبات مئات المعلمين غير الكويتيين المتقدمين محلياً للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة في التخصصات التي حددها قطاع التعليم العام.

وأوضح أن تعيين المعلمين الكويتيين المرشحين من قبل الديوان سيكون إلكترونياً على موقع الوزارة، مؤكداً أن الديوان رفض طلبات مئات المعلمين غير الكويتيين نظراً لوجود كويتيين مسجلين بنظام التوظيف المركزي في التخصصات ذاتها.

وأضاف أن التنسيق قائم بين وزارة التربية وديوان الخدمة لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية للمعلمين غير الكويتيين وفقاً للأعداد المطلوبة للعام الدراسي المقبل، موضحاً أن هناك نحو 1000 درجة شاغرة لتوفير عمال التنظيف للوزارة.