الكويت.. ترحيل 25 ألف وافد خلال 2023

قامت الكويت بترحيل أكثر من 25 ألف وافد بين مطلع كانون الثاني/يناير و 19 آب/أغسطس 2023 اي بمتوسط 108 أشخاص في اليوم الواحد، وفقاً لما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية.

وتستهدف جهود الترحيل الضخمة هذه في المقام الأول أولئك الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك قوانين الإقامة والعمل.

وتسعى الحملة إلى حماية الأمة من منتهكي القانون، وخاصة المتورطين في أنشطة غير مشروعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الوافدين المبعدين إدارياً ارتكبوا مخالفات كثيرة، أهمها “مخالفة قوانين الإقامة والعمل، وتورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، والتسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن من بين المبعدين إدارياً “وفق المصلحة العامة 10 آلاف امرأة، تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات”.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أعدت خطة أمنية لضبط 100 ألف مخالف متوارين عن الأنظار، مشيراً إلى أن “الحملات المكثفة ستنطلق خلال الأيام القادمة لضبطهم”.

وسبق أن كشفت “القبس”، عن وجود خطة عاجلة لضبط 182 ألفاً من العمالة العشوائية، غالبيتهم مسجلون على شركات وهمية، وينتشرون في المناطق السكنية داخل الكويت.

وقالت الصحيفة ذاتها، في آذار/مارس الماضي، إن وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة ستنفذ حملات مكثفة لإبعاد جميع مخالفي الإقامة قريباً في إطار الخطوات الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية.

وبحسب إحصاءات صادرة عن الهيئة ووزارة الداخلية فإن هناك 133 ألف مخالف للإقامة في البلاد، موزعين على قطاعات عدة سيتم التحرك لضبطهم.