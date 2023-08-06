الكويت ترحل عشرات الوافدين بسبب مخالفات مرورية

أكدت تقرير ليل أمس السبت أن السلطات الكويتية رحلت، مؤخراً، عشرات الوافدين الأجانب على خلفية مخالفات مرورية “جسيمة” في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة “الرأي” الكويتية إن تعليمات حازمة صدرت لدوريات المرور بالتعامل الحازم مع المخالفين، لا سيما من المقيمين، كاشفة عن صدور قرارات إبعاد بحق نحو 100 مقيم خلال شهرين فقط، بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة، منها قيادة مركبات بلا رخص قيادة، أو السرعات الكبيرة والاستهتار على الطرق، أو تحميل ركاب.

وأكدت أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة أوعز لعموم دوريات المرور التواجد المستمر في عموم شوارع الكويت تنفيذاً للتعليمات، وإعداد خطة في بعض المناطق التي تتواجد بها العمالة الوافدة، والتدقيق على رخص القيادة ومتانة المركبات التي يستخدمونها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وأن الإبعاد سيكون مصير كل من يرتكب مخالفة جسيمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في أبريل/نيسان الماضي أن السلطات الكويتية تعتزم سحب نحو 300 ألف رخصة قيادة من وافدي الكويت ممن “لا يحملون شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهرياً)” بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها دولة الكويت.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 مليون نسمة منهم نحو 1.5 مليون كويتي بنسبة 34 بالمئة وفق أحدث إحصائية رسمية.