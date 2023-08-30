الكويت تدير أصولاً بـ 250 مليار دولار في لندن

أعلن سعد البراك، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أن مكتب لندن التابع للهيئة التي تشرف على صندوق الثروة السيادي للبلاد، يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

وقال البراك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إن الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام (ما يمثل ارتفاعاً بـ9 مرات في 20 عاماً). ولا تكشف الهيئة عادةً عن قيمة أصولها.

وقد تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل ثماني سنوات من حصول الكويت (العضو في منظمة أوبك) على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.

واستبدلت الدول بالمجلس لاحقاً مكتب الاستثمار الكويتي، وفي عام 1982 شُكّلَت هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق “الأجيال القادمة”، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العامّ، أو ما يُعرَف باسم “خزينة الدولة”.

ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي مباشرةً عادةً، ويركز غالباً على الأسهم بالبورصة واستثمارات الدخل الثابت، مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات والملكية الخاصة. أما مكتب لندن فمستثمر منتشر على نطاق واسع، وشارك في الإدراج الأميركي لشركة الأسهم الخاصة “تي بي جي “. وأشار البراك إلى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42 مليار دولار مقارنة بـ9 مليارات دولار قبل عقدين.