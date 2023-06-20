دعت سفارة الكويت لدى مصر المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية ضرورة الإفصاح في الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية عند الوصول والمغادرة عن أي مبالغ نقدية تتجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وذكرت السفارة أنه بالنسبة للنقد المصري، فيسمح بمبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه مصري.

وأضافت إن الافصاح يأتي حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية ومصادرة تلك الأموال.

ويتزامن تحذير السفارة الكويتية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1444 هـ؛ إذ تعد مصر إحدى الدول العربية الأكثر طلباً لدى الكويتيين لقضاء العطلات.