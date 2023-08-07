أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، عن حصر 87140 مركبة في دولة الكويت وتعود ملكيتها لوافدين ألغيت إقاماتهم أو متوفين.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر إنه “استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، فقد تم حصر عدد (87,140) سبعة وثمانون ألفاً ومئة وأربعين مركبة تعود ملكيتها (لوافدين مقيمين) ملغية إقامتهم أو متوفين وبناءً عليه”.

الإعلام الأمني:

استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، فقد تم حصر عدد (87,140) سبعة وثمانون ألفاً ومئة وأربعين مركبة تعود ملكيتها (لوافدين مقيمين) ملغية إقامتهم أو متوفين وبناءً عليه فإن… pic.twitter.com/0rZcWUH3Mw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 6, 2023

ولفتت “انتباه جميع من يحوز أو يستخدم مركبة تعود ملكيتها لأشخاص ملغية اقاماتهم أو متوفين بأنه يتوجب عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور لنقل ملكية هذه المركبة أو إلغائها أو تجديدها وذلك بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية”.

وأضافت أنه “في حال عدم القيام بهذا الإجراء سوف يتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقاً للمادة (207) من قانون المرور التي تنص على (يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول)، كما يجوز للإدارة بيعها في مزاد علني وفق الاجراءات القانونية المتبعة”.

إلغاء عشرات آلاف رخص السوق لمقيمين

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية، في يونيو/حزيران الماضي، عن إلغائها 66.854 رخصة سوق سارية لمقيمين في دولة الكويت إقامتهم ملغاة نهائياً.

وأوضحت الوزارة حينها أن ذلك جاء في أول قرارات لجنة “فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها لشروط القرارات الوزارية المنظمة” وستتبعها قرارات وزارية أخرى لاحقاً.

وذكرت الوزارة أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية، وستصدر القرارات الوزارية فور صدور اللجنة لتوصياتها.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح أصدر، مؤخراً، القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وجاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود 66584 رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة او لوجودهم خارج الكويت، وعليه قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مره اخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.