الكويت: تحرير المخالفات المرورية إلكترونياً

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية تطبيق “راصد” لرجال الشرطة والمرور من اجل تنظيم عملية تحرير المخالفات المرورية وتحويلها من ورقية إلى رقمية، ويبدأ تطبيقها رسمياً من 2023/9/1.

وقالت الوزارة، انه في خطواتها نحو التحوّل الرقمي، أطلقت تطبيق “راصد” لرجال الشرطة والمرور، ويهدف التطبيق إلى تنظيم عملية تحرير المخالفات المرورية، وتحويلها من ورقية إلى رقمية، حيث يرصد رجل المرور المخالفة ويحررها وتصل للمخالف فوراً من خلال إشعار عبر تطبيق “سهل”.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لسائقي المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل” أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأهابت الوزارة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقواعد وارشادات المرور وتعليمات رجال الشرطة.