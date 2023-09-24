الكويت تحذر العراق..

كشف ممثل الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن الحكومة العراقية قامت بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008.

وحذر ممثل الأمير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود إضافة إلى الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات.

اتخاذ إجراءات ضد العراق

وأكد ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية، وإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.



وأشار إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، مشدداً على رفض الكويت القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر.

المحكمة الاتحادية العراقية

وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قانون يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012 وجرى التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013.



