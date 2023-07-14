سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الكويت تحتل المرتبة الأولى كـ أسوأ بلد للوافدين

سامر باطر by سامر باطر

حلت الكويت مجددا في أدنى مرتبة في المؤشر العالمي لجودة الحياة أمام الوافدين لترسخ في وصف أسوأ الدول للعيش بحسب تقرير «إكسبات إنسايدر 2023» الصادر عن مؤسسة «إنترنيشن».

البلدان الثلاثة الأدنى في قائمة مؤشر جودة الحياة لعام 2023 لم تمثل مفاجأة كبيرة. والكويت، وبعد هبوطها إلى المركز الأخير ، (المرتبة 53) سبق أن حلت به بانتظام أي في نهاية الترتيب على مدار السنوات العشر الماضية، حيث يشعر الوافدون بخيبة أمل خاصة مع الافتقار لبيئة صحية للتفاعل مع الثقافة المحلية وقضاء أوقات سارة بعد العمل في الليل فضلا عن الافتقار لفرص ممارسة الرياضات الترفيهية. يقول أحد المغتربين الكنديين: “لا أحب الهواء الملوث ، وعدم القدرة على الاحتكاك بالطبيعة ، وحقيقة عدم وجود أرصفة للمشاة مع وجود العديد من السيارات”.

يوافق آخرون ويعطون تصنيفًا سلبيًا لكل من الافتقار إلى التماس مع الطبيعة (53٪ غير سعداء مقابل 6٪ على مستوى العالم) والبيئة الحضرية (44٪ مقابل 16٪) . يشعر الكثيرون أيضًا أنهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم علانية (المرتبة 53) أو الوصول بسهولة إلى جميع أنواع خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها (المرتبة 51). وإجمالاً ، تحتل الكويت المرتبة العشرة الأدنى في كل جوانب القياس في المؤشر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...