الكويت تحاكم 21 مسؤولاً لمخالفات مالية وإدارية

أحال ديوان المحاسبة في الكويت 21 مسؤولاً إلى محاكمات تأديبية خلال 2022 بسبب تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وقد أصدر ديوان المحاسبة العدد الأول من تقرير الاستدامة 2022 الذي يعكس إنجازات العمل الرقابي والفني والمهني من منظور قضايا الاستدامة المعاصرة، وذلك من خلال توفير المعلومات عن إنجازات والتزامات الديوان الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأوضح الديوان في تقرير الاستدامة للجهات المشمولة تحت رقابته والإجراءات التي قام بها لتحقيق بنودها التزاما بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أن عدد الدعاوى التي أحيلت إلى هيئة المحاكمة التأديبية خلال العام الماضي بلغ 21 دعوى، وشملت القضايا مسؤولين في 10 وزارات و5 جهات ملحقة ومستقلة. وكشف الديوان عن تسجيل 15 قضية تتعلق بالأموال العامة والاستمرار في التحقيق في قضيتين خلال العام الماضي.

وقد أبدى ديوان المحاسبة الرأي في 1495 موضوعاً بقيمة ما يقارب 2 مليار دينار كويتي.

وتطبيقـــاً لـــدور الديـــوان في المحافظـــة على المـــال العام وترســـيخاً لـــدوره الرقابي خـــال العام 2022 ، تـــم تحقيـــق وفـــورات مباشـــرة للخزانة العامـــة للدولة بقيمة 44 مليون دينـــار كويتي ناتجة عن أســـباب عدة أبرزهـــا، تعديل أخطاء حســـابية، تعديل الترســـيات لعدم صحة الاســـتبعادات، تعديـــل الكميـــات بناء على اللحتيـــاج الفعلي للجهـــات، تخفيض الأســـعار المرتفعة وغيرها من الأســـباب. ومـــن خلال ممارســـة الديـــوان اختصاصاته الرقابيـــة على الجهات المشـــمولة برقابته خلال الســـنة الماليـــة 2021 / 2022 فقـــد حقـــق مـــا قيمتـــه 276 مليون دينـــار كويتي كقيمـــة مضافة على المـــال العـــام مقارنـــة بمصروفاته عن الســـنة الماليـــة 2021 / 2022 والتي بلغـــت 59.3 مليون دينار كويتي.