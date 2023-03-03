الكويت تحاكم طاقم عمل مسلسل السجين النصاب

قرر وزير الإعلام الكويتي، عبد الرحمن المطيري، إحالة طاقم عمل مسلسل “السجين النصاب” إلى النيابة العامة، بعد اعتراض العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على العمل الدرامي، متهمينه بتشوية صورة المرأة والمجتمع.

وبحسب صحيفة “السياسة” الكويتية، فقد أعربت وزارة الإعلام الكويتية، عن “رفضها القاطع” للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان”.

وأوضحت الصحيفة أن وزراة الإعلام قد شددت في بيانها على استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية والذي جرى خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها”، مبينة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلا ومضمونا”.

وأكدت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء “الاستياء من العمل” والتأكيد على “ضرورة إيقاف بثه على المنصة” عملا بـ”الموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص”، لافتة إلى أنها “بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل”.

ودعا بيان الوزارة الجميع من منتجين ومؤلفين وفنانين إلى “وضع احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم في خلال إنتاجهم لأعمالهم الدرامية والبعد عن ما قد يكون سببا في ضرب الوحدة الخليجية و يعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة”.

وكان وزير الإعلام الكويتي قد قال في تصريحات سابقة لصحيفة “السياسة“: “لن نسمح لأحد بتجاوز القانون مهما كان، ومن يرد أن يأتي بأعمال فيها قلة أدب فليذهب بعيداً عن الكويت ومجتمعها”.

والمسلسل بحسب القائمين عليه مأخوذ عن قصة حقيقة، وتدور حول محتال تمكن ارتكاب العديد من المخالفات وجرائم النصب والاحتيال.

وتروي أحداث مسلسل قصة نصاب شديد الذكاء، ويمتلك مهارات عديدة في الاحتيال على ضحاياه من المشاهير ورجال الأعمال، وينجح في تكوين فريق يساعده في عمليات النصب، فتسعى قوات الشرطة بالاستعانة بأستاذ جامعي ليساعدهم في القبض عليه.

وكانت محكمة الاستئناف قد شددت في العام 2021 عقوبة الحبس المشدد على “السجين النصاب” الذي لم يجر الكشف عن هويته من أربع سنوات إلى عشرة أعوام، بعد أن تمت إدانته في العام 2019.

وقضت المحكمة بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.2 مليون دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.

وكان تقرير لصحيفة “القبس” قد كشف تفاصيل جديدة حول مواصلة ذلك السجين لعمليات الاحتيال من داخل زنزانته ليوقع بضحايا جدد، بينهم محامون ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات معروفة، منها طبيب عيون، وأحد سفراء الكويت المشهورين في الخارج، منتحلاً صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

ويعرض المسلسل على منصة “شاشا” الإلكترونية التي أنتجت العديد من المسلسلات والبرامج الكويتية، وقد أنتجت العديد من الأعمال الدرامية والوثائقية والبرامج الخاصة بها من أبرزها مسلسل “حب في الراديو” و”ذهبت مع الماء” و”تقدير الاحتياج”، ولكن مسلسل “السجين النصاب” يعتبر أقوى انتاجاتها.

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من المنصة المنتجة أو طاقم العمل، إلا أن “شاشا” تتجه إلى إيقاف عرض المسلسل، الذي جرى بث 6 حلقات منه حتى الآن، علما أنه يتألف من 10 حلقات.

والمسلسل من بطولة فيصل الشهري، وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة نخبة من النجوم الشباب وفي مقدمتهم، عبد الله السيف، وشهاب جوهر، وشوق الهادي، وريم النجم، وشيماء سليمان.