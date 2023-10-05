الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل في 2029

توقعت شيماء الغنيم، نائب المدير العام لشركة النفط الكويتية أن يبدأ تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029.

وأكدت الغنيم أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.

وقالت الغنيم في تصريح نقلته وكالة “رويترز” إن الكويت تعتزم امتلاك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.

وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حالياً.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.

وقال البراك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب رئاسته وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وذكر أن تخفيضات “أوبك+” ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ “أوبك+” لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

ونوه البراك، بالقرار الذي اتخذته السعودية وروسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.

وشدد الوزير، على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي، مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.