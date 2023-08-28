الكويت تتوقع ارتفاع حركة الركاب في المطار إلى 15.5 مليون شخص

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن تحقق حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي ارتفاعاً في العام الجاري لتصل إلى 15.5 مليون راكب مقارنة بـ 12.46 مليون راكب في العام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني مدير إدارة النقل الجوي بالكويت، عبد الله الراجحي، إن مطار الكويت الدولي في الموسم الصيفي الحالي سيشهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 13%، مع ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

ورجح أن يصل عدد الركاب في الموسم الصيفي الحالي إلى 5.75 ملايين راكب، مقارنة بـ 5.07 ملايين راكب الموسم الصيفي الماضي، وبتشغيل يصل إلى 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي مقارنة بـ 39 ألف رحلة خلال الموسم الماضي.

وأوضح أنه “بمقارنة في عدد الركاب خلال سنة 2023، فإننا نتوقع أن يصل عدد الركاب الى 15.5 مليون راكب ما بين قادم ومغادر مقارنة بعام 2022 الذي وصل إلى 12.46 مليون راكب”.

وأشار الراجحي إلى أن الوجهات الأكثر نشاطاً في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي 2023 هي:

دبي

إسطنبول

القاهرة

الدوحة

أبوظبي

جدة

الرياض

البحرين

عُمان

سوهاج

ومنذ حزيران/يونيو الماضي شهد مطار الكويت الدولي حركة سفر كبيرة، مع إقبال آلاف المسافرين على المغادرة يومياً، لتزامن إجازة عيد الأضحى المبارك مع بدء الإجازات الصيفية، حيث يبدأ موسم “الهروب من الحر”، بحثاً عن الأجواء الباردة شرقاً وغرباً، وفقاً لصحيفة “الأنباء” المحلية.