الكويت تتحرك لاسترداد مليارات الدولارات هربها نصابون عقاريون

أكدت صحيفة كويتية، مساء السبت، أن النيابة العامة الكويتية تعتزم مراسلة دول أوروبية لمطالبتها بالتحفظ على أموال تتجاوز مليار دينار (3.255 مليار دولار) هربها أشخاص متهمون بغسل الأموال في الدولة ومعظمهم متورطون في قضايا النصب العقاري في الدولة الخليجية الثرية.

وقال مصدر، بحسب صحيفة “القبس” اليومية، إن هناك جملة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في تتبع أموال الدولة في الداخل والخارج لاستردادها ومعاقبة المتورطين.

وشدد المصدر، دون أن تذكره الصحيفة، على أن النيابة العامة تتحرك في أكثر من اتجاه لتتبع أموال الدولة المتحفظ عليها في الداخل والخارج، إلى جانب متابعة قضايا غسل الأموال الجديدة، التي “أُحيل بعضها إلى المحكمة بعد اكتمال الإجراءات وأدلة الثبوت”.

وأضاف أن فريق تتبع الأموال التابع للنيابة العامة يتحرك وفق خطة قانونية لتسريع إنجاز الملفات والقضايا، ويتعاون مع جميع النيابات، خصوصاً نيابة التعاون الدولي لتنفيذ الإنابة القضائية مع الدول الأخرى فيما يتعلق بجرائم التعدي على المال العام وغسل الأموال، ويكثف الجهود لاسترداد الأموال التي هربها بعض المتهمين إلى الخارج.