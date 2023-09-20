الكويت تتجه لفرض رسوم جديدة

أكدت وزارة المالية الكويتية أن الدولة تتجه، في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها توفير الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم، كما أوردت صحيفة “القبس”.

وقالت الوزارة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف: «إن النية تتجه إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية»، مشيرة إلى أن «برنامج عمل الحكومة يتضمن المحور الأول منه استقرار المالية العامة، ويتضمن برنامجاً لزيادة وتنويع إيرادات الدولة، بهدف إصلاح هيكل المالية العامة»، مضيفةً أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الجهات الحكومية لدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة من قبلها، كل جهة وفق قوانين إنشائها وبما لا يتعارض مع القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وتابعت: «تعكف وزارة المالية حالياً على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بالخدمات بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات».