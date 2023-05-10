سامر باطر by سامر باطر

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الكويت تبدأ إجراءات مشددة في منح التأشيرات وتوقف كل التأشيرات للفيلبينيين

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت تقارير صحفية كويتية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وجه بصفته المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة، بوقف جميع أنواع التأشيرات للعمالة الفيلبينية، فيما أشارت صحيفة القبس أنه بعد مرور 24 ساعة من قرار مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كشفت مصادر القبس عن إجراءات جديدة مشددة؛ لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتطهير البلاد من تجار الإقامات، بجانب ضبط الآلاف من مخالفي الإقامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على قرار الفيلبين وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، منذ فبراير الماضي، بحجة توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة، من خلال المحادثات الثنائية مع الكويت.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع «الراي» أنه تم وقف جميع تأشيرات الدخول للعمالة الفيلبينية إلى البلاد، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب عدم الالتزام ببنود الاتفاقيات المبُرمة بين البلدين، وبسبب التعاطي السلبي من الجانب الفيلبيني الذي يطلب دائماً شروطاً إضافية ويحاول فرض تعهدات بحجة الحرص على العمالة، رغم أن الحماية مضمونة للعمالة من مختلف الجنسيات بموجب الاتفاقيات الثنائية والقوانين السارية التي لا تسمح بأي انتهاك لحقوق أي عامل وافد في البلاد. وشددت المصادر على أن الكويت لن تتساهل بعد اليوم مع الدول التي تتعامل معها بطريقة سلبية، وأن استئناف إصدار التأشيرات سيكون رهناً باتخاذ إجراءات واضحة من الجانب الفيلبيني، خصوصاً أن مانيلا كانت قد بادرت من طرفها بوقف إرسال العمالة المنزلية إلى البلاد، فضلاً عن رفض كويتي قاطع لأي ضغوط فيلبينية لتحقيق مكاسب على حساب المستقدم الكويتي للعمالة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...