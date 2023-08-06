الكويت تبحث فتح باب توظيف الأطباء المصريين ودول محظورة

كشف مسؤول طبي كويتي، أمس السبت، عن طرح موضوع فتح باب التوظيف في القطاع الأهلي الكويتي (القطاع الخاص) للأطباء من جمهورية مصر العربية ودول أخرى محظورة دون أن يذكرها.

وخلال اجتماع لرئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الدكتور عصام الصالح ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي جرى لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الطبي الأهلي في الكويت، قال “الصالح” إن الاجتماع شهد طرح موضوع فتح باب التوظيف للأطباء من مصر ودول أخرى محظورة، خاصة أن معاملات التعاقد معهم متوقفة حالياً على الرغم من حاجة القطاع الطبي إلى تلك الشريحة حالياً.

وأضاف “الصالح”، بحسب وسائل إعلام كويتية، أن “العتيبي” نوه الى أن موضوع التعاقد مع الأطباء من مصر لا يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، وهو قرار صادر من مجلس الوزراء، وهو قيد الدراسة حالياً.

وكانت وزارة الصحة الكويتية فتحت، بحسب تقارير محلية في أواخر مايو/أيار الماضي، باب التعيين للأطباء الوافدين للعمل في المستوصفات وأقسام حوادث المستشفيات في دولة الكويت.

كم عدد الأطباء في الكويت؟

كشفت إحصائية للقوى العاملة في وزارة الصحة الكويتية، في أواخر العام 2021، أن عدد العاملين في الوزارة يبلغ 61353 موظفاً وموظفة منهم 28279 كويتيون و33074 غير كويتيين، موزعين على 9762 أطباء بشريين، و2298 طبيب أسنان، و21490 من الهيئة التمريضية، و1667 من الصيادلة و385 من الوظائف الفنية المساعدة، و605 من الوظائف المعاونة و11585 من الإداريين، و2893 من الوظائف الفنية غير الطبية، و10321 من الوظائف الفنية الطبية و347 موظفا في مشروع مكافحة القوارض.

وبلغ عدد الأطباء الكويتيين العاملين في وزارة الصحة 4054 طبيباً وطبيبة، أما بالنسبة إلى الأطباء غير الكويتيين فقد بلغ عددهم 5702 طبيب وطبيبة، وبلغ إجمالي العدد للفئتين، سواء الكويتيون أو غير الكويتيين، 9762 طبيباً وطبيبة، ويحتل الأطباء الوافدون المرتبة الأولى من حيث العدد.