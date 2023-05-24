فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدول

المحكمة الدستورية الكويتية تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء، عن رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/آذار والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

في السياق، قال رئيس المحكمة الكويتية فؤاد الزويد: “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 آذار/مارس.

وفي الأول أيار/مايو تم حل برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. بعدها، أصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من حزيران/يونيو.

وأمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا