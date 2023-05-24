المحكمة الدستورية الكويتية تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر 2022

أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء، عن رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/آذار والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

في السياق، قال رئيس المحكمة الكويتية فؤاد الزويد: “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 آذار/مارس.

وفي الأول أيار/مايو تم حل برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. بعدها، أصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من حزيران/يونيو.

وأمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.