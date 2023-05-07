الكويت تؤجل مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة

أكدت صحيفة كويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أجلت إطلاق مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة الماهرة الذي كان من المقرر إطلاقه قبل أسابيع وذلك لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من مكونات السوق الكويتي نقصاً شديداً في العمالة المهنية المتخصصة الماهرة.

وذكرت صحيفة “القبس” اليومية أن المشروع سيعمل وقت انطلاقته إلى ميكنة ما لا يقل عن 20 اختباراً مهنياً، مع تحديد أكثر 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل المحلي الخاص، والتي يتم استقدامها من خلال القطاع الخاص الكويتي المتمثل في الشركات والمؤسسات الأهلية، بهدف رفع نسبة جودة العمالة في السوق الأهلي، وصولاً إلى إيجاد منظومة اختبارات آليه لقياس مدى حقيقة المهارة، التي يمتلكها العامل الماهر المُراد استقدامه للعمل في الكويت، وبالتالي اجتياز الاختبارات هو ما يحدد قدوم العامل الوافد الى الكويت من عدمه.

تأجيل مؤقت

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، في كتاب موجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إنه في ضوء إعداد خطة التنمية السنوية للهيئة العامة للقوى العاملة، يرجى السماح بتأجيل مؤقت لعملية إطلاق مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، والذي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه خلال أبريل/نيسان الماضي وذلك للأسباب التالية:

1- عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع أعضاء فريق خطة التنمية.

2- عدم تمكن الهيئة العامة للقوى العاملة من الاستفادة من المرحلة الزمنية للمرحلة التحضيرية.

3- الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدراسة للخطوات التحضيرية والتنفيذية من ناحية إضافة وحذف خطوات إنجاز العمل للمشروع بما يتلاءم مع طبيعته، وجودة تنفيذه على أرض الواقع.

4- عدم واقعية المراحل التنفيذية التي تم وضعها في السابق، مقارنة بالواقع العملي وقت التنفيذ.

5- عدم دقة وتكافؤ المراحل الزمنية لإطلاق المشروع مع المدة الزمنية المحددة لإنجازه.

6- الهيئة العامة للقوى العاملة بحاجة إلى إعادة وضع الأفكار الأساسية، وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لضمان نجاحه.

وقالت مصادر صحيفة “القبس” إن الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة لن يكون عشوائياً، بل سيتضمن مؤشرات قياس لتحقيق أهداف المشروع، وكذلك بناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في السوق الأهلي، ومعالجة أسباب هجرتهم لعدد من المهن التي تتمركز فيها العمالة الوافدة.

مكونات للمشروع

أهم مكونات مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة الماهرة تتمثل بـ:

1- وضع اختبارات للعمالة الوافدة المُراد استقدامها، وفق المهنة المُستقدم من أجلها، على أن تكون الاختبارات تحت إشراف واعتماد أكاديمي.

2- رفع كفاءة أداء سوق العمل المحلي الخاص، وتلبية احتياجاته المهنية من العمالة الوافدة الماهرة.

3- تحديث مستمر للمهن، والوصف المهني والمعياري حسب احتياجات سوق العمل.

4- التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات الخارجية، الداخلية، التجارة والصناعة، هيئة الصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وغيرها من الجهات.

5- إقرار القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بالمهن واعتمادها في جميع القطاعات التي تخص سوق العمل.

استقدام ذكي للعمالة الوافدة وتحديد سقف لكل جنسية

دخل تعديل التركيبة السكانية في دولة الكويت، في منتصف مارس/آذار 2023، حيز التنفيذ، بعد نشر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اللائحة التنفيذية لآليات وضوابط معالجة الخلل في التركيبة.

وشملت الضوابط الخاصة بالجانب الأمني “قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين، من خلال التعيين المباشر أو العقود، وحظر استقدام من سبق استبعادهم أمنياً وقضائياً، واستحداث نظام النقاط في سجل الوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية في شأن مخالفة القوانين واللوائح”.

ولفت القرار في مادته الثانية إلى تحديد السقف المناسب لجنسيات العمالة استناداً إلى أعداد المقيمين من العمالة عند إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون، وتصنيف العمالة في ضوء العوامل والمستويات المرتبطة بالتعليم والسن وغيرها، ومدى حاجة سوق العمل للمهن التي تشغلها العمالة الوافدة، وتحديد المهن الأكثر حاجة للمجتمع.

وأشار إلى تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة في بعض القطاعات والاستقدام الذكي للعمالة، مشدداً على التوسع في توظيف العمالة الوطنية من خلال إطلاق منصات التوظيف في المجالات المختلفة وإبرام مذكرات التفاهم المشتركة مع القطاع الخاص.

وفي الجانب التعليمي، شددت الضوابط على “ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية”.

أما في الجانب الاقتصادي، فدعت إلى “التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية، وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتفعيل منظومة المهن والاختبارات المهنية، وضوابط استقطاب العمالة الوافدة الماهرة للوظائف والمهن، التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن الضوابط والمعايير المتعلقة باستقدام عمالة العقود الحكومية، وأصحاب سمات الدخول للعقود الحكومية الموقتة، إضافة إلى التنسيق في شأن زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في العقود الحكومية”.

توجيهات لاستقدام عمالة من دول جديدة

كانت الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت، مساء الأربعاء الماضي (3 مايو/أيار 2023)، عن توجهات رسمية تقضي باستقدام عمالة وافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوجه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة

بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بفتح أطر تعاون جديدة للاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال

وأشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن توجيهات معالي النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

حيث أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

وأكدت الهيئة أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، عن ترحيل 30 ألف وافد خارج البلاد خلال العام 2022 بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة.

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية، نقلاً عن مصادر أمنية، حينها، إن أبرز الجرائم تعاطي المخدرات، والمشاجرات، والسرقات، وتصنيع خمور، وانتهاء إقامة، وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.

وبلغ عدد الرجال الذين أبعدوا 17 ألفاً مقابل 13 ألفاً من النساء، وينتمي غالبية المبعدين للجنسية الهندية بواقع 6400، و3500 بنغالي، ونحو 3 آلاف مصري.

وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين بواقع 3000، وسريلانكا بواقع 2600، والهند 1700، وإثيوبيا 1400.

كما رحل 660 شخصاً بسبب “إبعاد قضائي”، والبقية “إبعاد إداري” نتيجة الجرائم والمخالفات المتنوعة.

وبحسب القانون الكويتي يجوز إبعاد المقيم بحكم المحكمة في قضايا جنائية، وقرار إداري من وزارة الداخلية.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، كشفت تقارير رسمية كويتية عن وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 ملايين نسمة بحلول يونيو/حزيران 2022، ويمثل الوافدون منهم نسبة 87 بالمئة.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس/آب 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ “تكويت الوظائف”؛ من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال خمس سنوات.

وشكلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 بالمئة من المواطنين و30 بالمئة من الوافدين.