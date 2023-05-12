الكويت: بلوك احترازي للعقارات المخالفة وأحكام بالإزالة

أكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير أن ملف مخالفات البناء لا يمكن التهاون فيه وما يجري حالياً في المحافظتين هو عملية لحصر العقارات المخالفة تتبعها إجراءات عدة كتوجيه محاضر ضبط مخالفة وتقارير حالة للمعنيين ومن ثم وضع بلوك احترازي على العقار المخالف.

وقال نواف الكندري، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، إن هناك أحكاماً قضائية صدرت بإزالة أوجه المخالفات في العقار المخالف، وتغريم صاحب العقار.

وأوضح “الكندري” أنه وجه الإدارات الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع تكثيف الجولات الميدانية للحد من المخالفات، مؤكداً أن البلوك الاحترازي على العقارات التي تستغل للتخزين مثل السكن الاستثماري والخاص لا يُرفع، ولا تُفتح السراديب إلا بعد إزالة كافة المخالفات.

وأضاف إن التعديات الواقعة على أملاك الدولة في المحافظتين تواجه بشدة وصرامة بلا تساهل، خصوصاً أنه تم توجيه الفرق الرقابية لرصد التعديات من خلال الجولات أو عبر تلقي الشكاوى، على أن يتم رفع تقارير بها خلال أسبوعين فقط، علماً أن الفرق المعنية اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة التعديات القائمة على أملاك الدولة في المناطق الحرفية مثل غرب أبو فطيرة الحرفية ومنطقة العارضية الحرفية، ومعارض جنوب خيطان، وأسواق جليب الشيوخ.

مخالفات البناء في الكويت

أعلنت بلدية الكويت، في سبتمبر/أيلول 2022، أن غرامات مخالفات البناء تبدأ من 100 إلى 1000 دينار؛ وفق الفعل المجرم.

وقالت إن الغرامة تكميلية على جرم البناء بالزيادة عن ما هو يمكن ترخيصه وتقدر بحسب عدد الامتار المخالفة.

وعن الغرامات المقررة على السكن الخاص المخالف أوضحت تراوحها ما بين 50 إلى 500 دينار عن كل متر مربع، بينما تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 دينار عن كل متر مربع في السكن الاستثماري.

وأشارت إلى أن بعض المخالفات تتعدد فيها الغرامة بتعدد المخالفة، ويتم تقسيم المبنى إلى شقق تتعدد الغرامة بعدد الوحدات السكنية، وكذلك الحال بالتقطيعات الداخلية عدد الغرامة بعدد التقطيعات المقامة.

وعن الإجراءات المتخذة في حال صدور حكم نهائي لعقار مخالف، كشفت عن عمل حظر لجميع معاملات المخالف في البلدية وخارجها وتحرير إنذار للمخالف لتنفيذ ما جاء بالحكم.

وفي حالة عدم الامتثال وإزالة وتصحيح الأعمال يتم تحرير محضر مخالفة المادة 40 وقطع التيار الكهربائي وفق نص المادة 41، والكشف على العقار من لجنة المخالفات ورفع تقرير للنيابة.

وعن إجراءات العقار المخالف قيد الإنشاء؛ فإنه يتم إنذار الأعمال المخالفة خلال فترة لا تزيد على أسبوع وتحرير محضر مخالفة بناء وطلب إزالتها وإرسال المحضر إلى الإدارة القانونية، بالإضافة إلى إيقاف الأعمال حسب الإجراءات المتبعة.

ويتم وضع (block) على المخالف في الإدارات الدقيق والمتابعة الهندسية، وتصنيف وتأهيل المقاولين، التراخيص الهندسية، السلامة، ومزاولة المهنة وإدارة المساحة.