الكويت: ارتفاع مرعب بأعداد الحاصلين على رخص القيادة

قال رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية إن هناك ارتفاعاً مرعباً في أعداد ونسب الحاصلين على رخص القيادة في دولة الكويت.

واعتبر بدر المطر، في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح باعتماد رخصتي القيادة والمركبة على تطبيق (هويتي) في جميع المعاملات خطوة مهمة لكشف عمليات التلاعب والتزوير، موضحاً أن القرار سيساهم في الحد من الزيادة المفروضة في عدد رخص القيادة غير المبرر، والتي انعكست سلباً على الوضع المروري بالكويت عالمياً.

وذكر المطر أنه لا يخفى على أحد وبإحصائيات رسمية سابقة الارتفاع المرعب بأعداد ونسب الحاصلين على رخص القيادة التي جاءت بعضها لا تتناسب مع حجم حاجة الممنوح له أو غير المستحق، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور تماشياً مع القرار الوزاري لملاحقة المخالفين الذين يقودون مركبات رغم سحب إجازات القيادة منهم لمخالفة القانون وعدم إصدارها بالطرق المشروعة.

وأضاف أن وجود أكثر من 1.5 مليون رخصة قيادة لا يتماشى مع عدد السكان، وأن زيادة رخص القيادة للوافدين عن المواطنين تسببت في إحداث ربكة على شبكة الطرق، الأمر الذي يؤكد أن تطبيق ذلك الإجراء يتجه للطريق الصحيح للحد من الزيادة المفروضة في عدد رخص القيادة غير المبرر ومن ثم الحد من الازدحام المروري.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 مليون نسمة منهم نحو 1.5 مليون كويتي بنسبة 34 بالمئة بحسب أحدث إحصائية رسمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في أبريل/نيسان الماضي أن السلطات الكويتية تعتزم سحب نحو 300 ألف رخصة قيادة من وافدي الكويت ممن “لا يحملون شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهرياً)” بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها دولة الكويت.