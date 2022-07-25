الكويت: ابن امير البلاد رئيسا للحكومة

صدر أمس أمر أميري بتعيين الفريق الأول م.الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء، وكُلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لإصدار مرسوم تعيينهم.

وجاء في الأمر الأميري أنه «بعد الاطلاع على الدستور ــ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ــ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2022، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالتالي: مادة أولى يُعين الفريق الأول م.الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

وتُعتبر هذه الحكومة الأربعين في تاريخ البلاد، والرابعة منذ تولي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم بحسب صحيفة القبس.