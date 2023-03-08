أعلنت الشركة الوطنية العقارية الكويتية عن إخلاء مشروع الواجهة البحرية (سوق شرق) بالقوة الجبرية من قبل وزارة الداخلية الكويتية بعد احتدام النزاع مع وزارة المالية التي تسلمت المشروع.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إنه بمؤازرة أمنية مكثفة، نفذت وزارة المالية يوم أمس الثلاثاء إخلاء سوق شرق بالقوة الجبرية ونقلت إدارته من المدير الحالي (الشركة الوطنية العقارية) الى شركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرحه في مزايدة عامة على المستثمرين.

وبدأت عملية التسليم بانتشار عمال الصيانة والأمن والنظافة التابعين لشركة “وفرة العقارية” بين جنبات السوق لضمان سير العمل به على أكمل وجه وعدم توقف الحركة التجارية، لتتسلم شركة وفرة رسمياً غرفة التحكم الرئيسية ومكاتب الإدارة.

ورفض مسؤولو الشركة الوطنية العقارية تسليم المكاتب الإدارية متوعدين باللجوء الى القضاء في حال اقتحام المكاتب مع عدم وجود حكم قضائي بتسليم السوق، قال ثامر المطوع ممثل الشركة إن اقتحام سوق شرق من قبل وزارة المالية غير قانوني منوهاً الى أنه كان من الأجدى انتظار رأي القضاء للبت في القضية بدلاً من اللجوء الى كسر الاقفال.