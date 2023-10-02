ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الكويت.. إحالة قيادي في الداخلية وسكرتارية نواب سابقين إلى الجنايات

النيابة العامة أسندت إلى 3 سكرتارية نواب سابقين ووافدين تهمة استلام رشاوى بعد اكتشاف اشتراكهم في استخراج فيز متوقفة
ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
الكويت

أحالت النيابة العامة في الكويت قيادياً في وزارة الداخلية وسكرتارية نواب سابقين وطبيباً إلى محكمة الجنايات في قضية غسل أموال ورشاوى، وذلك بعد قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإحالة القضية إلى النيابة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية، إن النيابة العامة أسندت إلى 3 سكرتارية نواب سابقين ووافدين تهمة استلام رشاوى بعد اكتشاف اشتراكهم في استخراج فيز متوقفة.

وأشار المصدر إلى أن “التحريات دلت على أن كل معاملة كان ينجزها المتهمون بمقابل 2000 دينار”.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين:

  • الرشوة
  • التزوير
  • الاشتراك في جريمة غسل الأموال

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات في القضية في جلسة علنية في وقت لاحق.

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