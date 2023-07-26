الكويت: أرباح غير مسبوقة تحققها شركة البترول الوطنية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أمس الثلاثاء، عن تحقيق أرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها عن السنة المالية (2022-2023) المنتهية في 31 مارس/آذار 2023 إذ بلغت 1,016 مليار دينار كويتي (نحو 3.32 مليار دولار).

وأعربت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازها بتحقيق هذا “الإنجاز الاستثنائي” مشيرة إلى أن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زیادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 22 مليار دولار) وبزيادة نسبتها 198 بالمئة مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها والتي بلغت 380 341 مليون دينار (نحو 11ر1 مليار دولار).

في تصريح ل (كونا)/ الرئيس التنفيذي لـ(البترول الوطنية): الشركة حققت أرباحا قياسية في (2022-2023) هي الأعلى بتاريخها حيث بلغت 1.016 مليار دينارhttps://t.co/202CIXpPCY@KNPCofficial #كونا #الكويت pic.twitter.com/RCMiCbYhWI — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 25, 2023

أسباب الزيادة

عزت الخطيب هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل يأتي في طليعتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كماً ونوعاً وخصوصاً بعد التشغيل الكامل والناجح المشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.

وقالت إن المشروع ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطوراً مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة مشيدة بهذا الصدد بدور مؤسسة البترول الكويتية التسويقي وجهود قطاع التسويق العالمي التابع للمؤسسة التي أسفرت عن توفير فرص مربحة ومجزية جديدة لبيع منتجات الشركة.

وأضافت أن القفزة النوعية التي حققتها الشركة من خلال مشاريعها الكبرى الجديدة رافقتها زيادة في الطاقة التكريرية ضمن مشروع التوسع في القدرة الإنتاجية للمصفاتين الهادف إلى سد احتياجات السوق المحلي وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.

لأول مرة

استعرضت الخطيب عدداً من مؤشرات تسويق منتجات البترول الوطنية التي ساهمت في تعزيز أرباحها لافتة إلى أن الشركة تمكنت ولأول مرة من إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وتتناسب مع أجوائها الباردة وخصوصاً في فصل الشتاء حيث تم تصدير أول شحنتين من هذا المنتج في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 تلتهما شحنات عديدة أخرى.

وأضافت أن الشركة بدأت كذلك بتصدير منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية في شهر أغسطس/آب 2022 وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت أقل من 10 أجزاء في المليون في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (222-2023).

وأشادت بكوادر الشركة من مختلف القطاعات والدوائر مؤكدة أن كل ما يتم تحقيقه من تقدم في أداء الشركة وما تحرزه من نجاحات على طريق بلوغ أهدافها ما هو إلا ثمرة للجهود المخلصة التي يبذلها موظفوها ونتيجة لتفانيهم في أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية وهي مسؤولة عن تكرير النفط في دولة الكويت.