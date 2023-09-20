الكويتي الذي تعرض لاعتداء في تركيا ينفي مزاعم ضده

اشارت صحيفة القبس أن الكويتي الذي تعرض لاعتداء في تركيا نفى مزاعم صاحب المطعم الذي شهد الاعتداء وطالب بإثبات المزاعم بنشر فيديو كاميرات المراقبة، بعد أن زعم مدير المطعم بأن الرجل الكويتي أدخل معه طعاما من مصدر آخر إلى المطعم.

وتصدر وسم صاحب_المطعم على تويتر خلال الايام القليلة الماضية بعد أن أصبح الاعتداء على السائح الكويتي قضية رأي عام مع تواتر اعتداءات متكررة ضد السياح العرب والخليجيين في تركيا مع تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية من أحزاب وساسة ومنصات إعلامية تستغل إثارة الجدل والتحريض لكسب الشعبية.

وكانت محكمة تركية قد أعلنت عن توقيف رجل تركي وسجنه على ذمة قضية اعتدائه على سائح كويتي في طرابزون المطلة على البحر الأسود.

واثارت لقطات فيديو تظهر تعرض سائح كويتي لضرب مباغت من أحد الأتراك ولكمه وإسقاطه على الارض ولحاق إصابة بليغة في رأسه.

فيديو لصاحب المطعم الذي كان سبب في ضرب المواطن الكويتي 9 دقايق فيديو طالع تبرر وتحلف كل هذا ماله معنى كنت تقدر تختصر هالوقت بما انك صاحب المطعم وتطلع الفيديو من الكاميرات الموجوده بالمحل وتثبت صحت كلامك ?



pic.twitter.com/P4veTWa9T2 — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) September 18, 2023

#الكويتي الذي تعرض لاعتداء في تركيا يتحدى #صاحب_المطعم بإظهار الفيديوهات — القبس (@alqabas) September 19, 2023