سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الكويتي الذي تعرض لاعتداء في تركيا ينفي مزاعم ضده

سامر باطر by سامر باطر

اشارت صحيفة القبس أن الكويتي الذي تعرض لاعتداء في تركيا نفى مزاعم صاحب المطعم الذي شهد الاعتداء وطالب بإثبات المزاعم بنشر فيديو كاميرات المراقبة، بعد أن زعم مدير المطعم بأن الرجل الكويتي أدخل معه طعاما من مصدر آخر إلى المطعم.

وتصدر وسم صاحب_المطعم على تويتر خلال الايام القليلة الماضية بعد أن أصبح الاعتداء على السائح الكويتي قضية رأي عام مع تواتر اعتداءات متكررة ضد السياح العرب والخليجيين في تركيا مع تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية من أحزاب وساسة ومنصات إعلامية تستغل إثارة الجدل والتحريض لكسب الشعبية.

بعد الاعتداء على كويتي، تركيا تعتقل 27 من أصحاب حسابات شبكات التواصل الاجتماعي

وكانت محكمة تركية قد أعلنت عن توقيف رجل تركي وسجنه على ذمة قضية اعتدائه على سائح كويتي في طرابزون المطلة على البحر الأسود.

واثارت لقطات فيديو تظهر تعرض سائح كويتي لضرب مباغت من أحد الأتراك ولكمه وإسقاطه على الارض ولحاق إصابة بليغة في رأسه.

تركيا.. المعتدون على المواطن الكويتي سينالون العقاب
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...