كشف إحصاء رسمي حديث في دولة الكويت أن عدد سكان البلاد يبلغ 4.385.717 نسمة منهم 1.488.716 كويتياً و2.897.001 غير كويتي وأن نسبة الكويتيين العاملين في الحكومة 83 بالمئة.

وأظهر التعداد التسجيلي للكويت للعام 2021 الذي أطلقت نتائجه الإدارة المركزية للإحصاء أمس الثلاثاء بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الكويتيين الذكور يبلغ 729.638 مواطناً بنسبة 49 بالمئة، مقابل 759.078 مواطنة بنسبة 51 بالمئة، في حين يبلغ عدد الذكور من غير الكويتيين .941.628 رجلاً بنسبة 67 بالمئة مقابل 955.373 امرأة بنسبة 33 بالمئة.

وبلغ عدد مخالفي الإقامة في الكويت 151.992 شخصاً بينما يبلغ عدد سمات الدخول 44.879 سمة في حين يبلغ عدد مخالفي التأشيرات 26985 شخصاً.

عدد النساء الكويتيات العاملات في كل من القطاعين الخاص والحكومي يفوق عدد الرجال الكويتيين العاملين، حيث بلغ عددهن 253,850 امرأة عاملة بينما بلغ عدد الذكور 184,953 pic.twitter.com/l364hrzOfm — الإدارة المركزية للإحصاء (@CSBkw) March 8, 2023

وأظهر التعداد أن نسبة الكويتيين المشتغلين بالحكومة تبلغ 83 بالمئة مقابل 17 بالمئة منهم في القطاع الخاص، في حين يبلغ عدد غير الكويتيين المشتغلين في الحكومة 5 بالمئة وفي القطاع الخاص 64 بالمئة وفي المنازل 31 بالمئة.

وأظهر التعداد أيضاً أن 9333 لديهم شهادات أعلى من الجامعي، و452.971 شهاداتهم جامعية، و160.688 شخصاً لديهم شهادة دبلوم، و926.701 شخصاً لديهم شهادة الثانوية أو ما يعادلها، و1.091.308 شخصاً شهاداتهم متوسطة.