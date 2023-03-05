كتب خالد الحطاب في صحيفة القبس عن أسباب تزايد عمليات القرصنة الإلكترونية والسطو على الحسابات البنكية بمعدل وصل إلى 640 بلاغ لنصب واحتيال إلكتروني، من خلال إرسال روابط إلى عملاء البنوك وغيرهم، والذين وقع كثير منهم في شراك عصابات منظمة وشبكات متخصصة في سرقة الأموال تقنياً، برزت عمليات مشبوهة جديدة تتمثل في تداول بيانات بعض جهات الدولة لقاء مبالغ مالية «يحددها العرض والطلب» وقيمة المعلومات وحجمها.

مصادر مطلعة ذكرت أن الجهات المعنية تلقت نحو 640 بلاغاً خلال الشهرين الماضيين من مواطنين ومقيمين تعرضوا للنصب والاحتيال إلكترونياً، وتمكن قراصنة من السطو على مبالغ من حساباتهم البنكية.

وكشفت مصادر للصحيفة حدوث عمليات تداول بيانات ومعلومات لبعض الوزارات والإدارات الحكومية في محال متخصصة بالتقنية، وتحديداً في منطقة حولي، فضلاً عن عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السوق السوداء الرقمية

وبتعقب خيوط بيع البيانات اتضح أن بيانات ومعلومات بعض الجهات معروضة على منصات السوق السوداء المعروفة باسم dark web، لكن المفاجأة الأكبر عرض بيانات مفصلة «على فلاش ميموري» تتعلق بإدارات حكومية وأسماء مواطنين ومقيمين وأرقامهم المدنية وأرقام هواتفهم وجهات عملهم وتخصصاتهم الوظيفية وبياناتهم الشخصية الأخرى، وبيعها حسب الطلب.

كان من اللافت خلال جولة القبس طلب مواطنين ومقيمين لهذه المعلومات الشخصية من محال وشركات برمجيات، حيث يتراوح سعر «الفلاشة» بين 40 و60 ديناراً حسب حجمها، لكن سعر «الفلاشة» التي تحتوي على بيانات ومعلومات بعض الجهات الحكومية يصل إلى 200 دينار. وبرزت بيانات مسربة تباع داخل أحد المحال المتخصصة في البرمجيات والأجهزة التقنية بمنطقة حولي، حصلت القبس على بيانات مسربة من مواقع وتطبيقات حكومية وبيانات مسربة من أنظمة إحدى الوزارات الحيوية. واحتوت تلك البيانات على معلومات عن أعداد الموظفين وأرقام هواتفهم وتخصصاتهم الدراسية والوظيفية، فضلاً عن مخاطبات عبر كتب رسمية بين مديرين ومسؤولين حول أوضاع الدوام وتفاصيل أخرى تتعلق بسير العمل. وتعقيباً على ما يحدث من عرض بيانات جهات الدولة للبيع، أكد مصدر مسؤول في تقنية المعلومات لـ القبس أن «الاختراق الداخلي المتمثل في تسريب البيانات من داخل المؤسسة أو الإدارة الحكومية من خلال بعض العاملين فيها شائع، بسبب ضعف العقوبات، وعدم وجود قانون صريح يُجرّم تسريب البيانات في الجهات الخدمية، ويكفل حفظ المعلومات».

شركات خاصة متعاقدة

حذر المصدر من المتاجرة في البيانات من قبل بعض الشركات التي تم إنهاء عقودها مع الجهات الحكومية، موضحاً أن بعض هذه الشركات تقوم بعرض البيانات على أفراد ومؤسسات أخرى بعد انتهاء عقودها المبرمة، نظراً لعدم وضع الضوابط الكافية لمنع تسريب معلومات الدولة.

وتابع المصدر بالقول: إن اعتماد الجهات الحكومية على شركات تقوم ببرمجة أنظمة جهات الدولة الخدمية من دون وجود لوائح وشروط تنظم هذا العمل، وتحافظ على سرية البيانات وتحقق الحماية والخصوصية، أدى إلى سيطرة واستحواذ بعض الشركات على البيانات.

ولفت إلى أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإطلاق تطبيقات إلكترونية من دون اختبار لتلك التطبيقات أمنياً جعلاها سهلة الاختراق من قبل بعض الأفراد المحترفين تقنياً، الذين يقومون بتسريب البيانات وعرضها في مواقع، أهمها «dark web»، كما انتشرت طرق الاختراق باستخدام ما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية» التي تعتمد على المواقع والاتصالات والرسالة الوهمية، والتي تقوم باستغلال جهل الأفراد وخداعهم للحصول على بيانات وسرقة الأموال والمعلومات، وتزايدت هذه القرصنة في ظل انتشار الشبكات الاجتماعية التي تعتبر بيئة خصبة للبيانات، وساعد على الاختراق جهل الكثيرين بقواعد الاستخدام الآمن وآلية تأمين المعلومات والبيانات، فكثيرون يقومون بوضع بياناتهم بإسهاب من دون إدراك للعواقب، ومن ثم يسهل اختراقها وتسريبها لأهداف خفية. التحول الرقمي وشدد المصدر على أن التحول الرقمي يتطلب خطة متكاملة لحماية التطبيقات الحكومية من الاختراق من ناحية، ومن ناحية أخرى تأمين معلومات وبيانات جهات الدولة، وتعديل القوانين والتشريعات لتعزيز الأمن المعلوماتي، وتشديد العقوبات بحق مسربي البيانات، والحد من عمليات القرصنة الإلكترونية.

تسريب داخلي

وأكد مسؤولون في مجال أمن المعلومات أنهم يخاطبون دائماً الجهات الحكومية بالخطوات الواجب تنفيذها للحد من سرقة البيانات وتسريبها ومواجهة سرقة الأموال بطرق عدة. وكشفوا لـ القبس أن القضية الأخطر حالياً ليست فقط اختراق تطبيقات أو مواقع جهات حكومية، إنما وجود احتمالية تعاون أشخاص مع جهات خارجية أو شركات بيع البيانات، حيث يقوم معدومو الضمير بتوفير معلومات وبيانات متنوعة بغرض التسويق وغيرها من الأهداف. 640 بلاغاً من ضحايا النصب الإلكتروني خلال شهرين تزايدت عمليات عرض البيانات في السوق السوداء عبر الإنترنت، ولا تزال بيانات الأفراد في الكويت متاحة ومتوافرة وسهل الحصول عليها، علاوة على أنها متداولة بكثرة بين بعض شركات التسويق ومدعي الاستثمار، فضلاً عن عرض معلومات مهمة للبيع. وبينما حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية من التعامل مع الروابط الإلكترونية المزيفة أو الاتصالات المجهولة، يتفنن لصوص البيانات في تتبع الأشخاص وطرق محاورتهم مع الآخرين عبر الواتس أب، إضافة إلى التطبيقات الأخرى، وذلك بغرض الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية والسطو عليها.