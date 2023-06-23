الكويت، تحقيق لترحيل 130 ألف وافد مخالف

أفاد تقرير أمس الخميس أن وزارة الداخلية الكويتية تتجه إلى تشكيل لجنة تكون معنية بإيجاد آلية لمعالجة أوضاع نحو 130 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة في الكويت الدولة الخليجية الثرية.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني، أن اللجنة ليس من بين اختصاصاتها تحديد أي مهلة لإنهاء ملف المخالفين، وإنما تحديد آليات قد تكون محفزة لتقليص هذه الأعداد الكبيرة في البقاء بالكويت بشكل مخالف.

وأكد المصدر أن تشكيل اللجنة لن يعرقل الحملات الأمنية التي تنفذها قطاعات وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين.

ونفى وجود أي توجه لمنح المخالفين أي مهلة لتعديل أوضاعهم وإمكانية العودة مجدداً إلى الكويت أسوة بالمهل السابقة.

وأضاف أن غالبية المخالفين من جنسيات آسيوية، موضحاً أن السجلات تبين أن بعضاً من هؤلاء مخالفون منذ سنوات، وأن أكثر من نصفهم مسجلون كعمالة منزلية مادة 20 (التحويل إلى كفيل آخر).

أعداد الوافدون في الكويت

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (السجل المدني الكويتي)، في أواخر 2022، أن عدد سكان الكويت يبلغ 4.46 ملايين نسمة بنهاية يونيو/حزيران 2022، منهم 2.96 مليون وافد.

وتظهر أرقام قائمة أعلى 10 جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، تصدر الجالية الهندية لرأس القائمة بنسبة 19 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وفي المرتبة الثانية الجالية المصرية والتي تشكل 14 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحل في المرتبة الثالثة الجالية البنغلادشية بنسبة 6 بالمئة، وجاءت الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة إذ تستحوذ على 5 بالمئة، وحل في المرتبة الخامسة الجالية السورية التي استحوذت على 4 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وجاء في المرتبة السادسة الجالية السعودية التي تشكل 3 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحلت سابعاً الجالية السريلانكية، وفي المرتبة الثامنة حلت الجالية الباكستانية بنسبة 2 بالمئة، وجاءت الجالية الأردنية في المرتبة التاسعة بنسبة 1 بالمئة من إجمالي السكان، بينما حلت الجنسيات الأخرى بنسبة بـ 10 بالمئة من إجمالي السكان بما عدده 451.45 ألف مقيم ومقيمة.