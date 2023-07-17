ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الكويت، إستقالة وزير التعليم د. حمد العدواني

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أكدت  مصادر كويتية مطلعة أن وزير التعليم حمد العدواني تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين عن المصادر قولها إن مجلس الوزراء يتجه لتعيين وزير الكهرباء جاسم الاستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.

وجاءت استقالة العدواني  بعد تصادمه مع نواب في البرلمان بسبب قراره إلغاء البعثات الخارجية لطلاب  تخصص الطب في مصر والأردن، بالإضافة إلى مشاكل أعداد مقاعد المدارس الخاصة والحكومية.

 وقبل عدة ايام قدم وزير المالية مناف الهاجري كتاب استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.

الكويت، خلاف حكومي يدفع وزير المالية إلى الاستقالة
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