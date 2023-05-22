قال مصدر حكومي أن مجلس الوزراء يدرس اعتماد آلية جديدة ودائمة للدوام المرن في جهات الدولة، لتُطبق في أغسطس المقبل قبل بدء العام الدراسي الجديد بحسب صحيفة القبس.

وأوضح المصدر أن الآلية الجديدة ستُطبق على جميع جهات الدولة بنظام الساعة المرنة وليس وفق الفترات كما هو جارٍ حالياً، مشيراً إلى أن الساعة المرنة سيتم تحديدها بين الـ7 والـ8.30 صباحاً من الأحد حتى الخميس، وستختار كل جهة الوقت المناسب لبدء ساعتها المرنة، وبذلك لن يخرج الموظفون إلى الدوام بجهات الدولة في توقيت واحد.

وأضاف المصدر سيداوم موظفو جهات الدولة بواقع 7 ساعات يومياً، فعلى سبيل المثال سينتهي الدوام عند الـ2 بعد الظهر في الجهة التي تختار الـ7 صباحاً لبصمة الدخول، وفي الـ3 عصراً للجهة التي يبدأ دوامها في الـ8 صباحاً.. وهكذا، ليبلغ إجمالي ساعات الدوام 35 ساعة أسبوعياً.

وتابع قوله أن مجلس الوزراء حريص على تطبيق آليات مدروسة؛ لتفادي الزحمة المرورية من ناحية، وعدم الإخلال بمنظومة العمل في جهات الدولة وإنجاز مصالح المواطنين ومعاملاتهم بصورة سلسة.

وكشف عن تنسيق يجري حالياً بين الجهات المختصة، وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية ووزارتا الداخلية والتربية، لتقييم الآلية الجديدة، وتلافي أي سلبيات، وتُعقد اجتماعات مكثفة بين قياديي تلك الجهات، لرفع خطة الدوام بنظام الساعة المرنة، وآلية التطبيق والمتطلبات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.