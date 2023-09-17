بات الحضور السعودي في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى ضمن الوفود الكبرى التي تمثل الحكومة تُحدِث مواقف متكررة من تغيير أو كسر البروتوكولات الرسمية، ليس عمدا وأنما رغبة من القادة المستضيفة تقديم ما هو مختلف للسعوديين.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لكسر رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، البروتوكول بدعوة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان للجلوس إلى جانب العلم الكوبي عوضا عن جانب العلم السعودي.

ونشرت قناة العربية السعودية مقطع فيديو يُسمع فيه عبر المترجمة الكوبية قول رئيس الوزراء الكوبي للأمير فيصل: “أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر أنك ببيتك”.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية صورا ومقطع فيديو عبر صفحتها على منصة أكس (تويتر سابقا) صورا من اللقاء، وفق لـCNN”.

وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا “فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين”.