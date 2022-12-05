الكوارث الطبيعية تكلف الولايات المتحدة 260 مليار دولار خلال 2022

أكثر من 260 مليار دولار تكبدتها الولايات المتحدة وحدها خلال العام الحالي 2022 بسبب الأعاصير والعواصف والفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وتعد هذه النسبة أقل 11% عن العام الماضي، لكنها أعلى بكثير من متوسط 10 سنوات الذي بلغ 207 مليارات دولار فقط.

إعصار “إيان”

وبحسب التقرير البحثي الذي أعده معهد (Swiss Re)، فقد تسبب الإعصار “إيان” وحده الذي ضرب فلوريدا في سبتمبر الماضي بأضرار تراوحت قيمتها بين 50 مليار دولار و65 مليار دولار أميركي.

وبحسب المعهد يعد الإعصار “إيان” ثاني أكبر خسارة مؤمنة على الإطلاق بعد إعصار “كاترينا” الذي ضرب الولايات المتحدة في العام 2005.

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ويقول التقرير إن الخسائر المؤمن عليها من المتوقع أن تصل إلى 115 مليار دولار هذا العام، وهو أقل بنسبة 6% عما كانت عليه العام الماضي ولكنها أعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 81 مليار دولار.

وشهد هذا العام عددًا قليلاً نسبيًا من الأعاصير الكبرى في الولايات المتحدة، لكن التقرير يسلط الضوء على خطر حدوث إعصار واحد كبير يضرب ساحلاً مكتظاً بالسكان كما فعل “إيان“.

العواصف الثلجية في أوروبا وأستراليا

لم تكن الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة وحدها خلال عام 2022، لكنها امتدت إلى القارة العجوز، فقد هطلت الأمطار الغزيرة وأسهمت في حدوث عواصف ثلجية عنيفة في أوروبا، كما تعرضت أستراليا لفيضانات خلال فبراير ومارس الماضيين تسببت في أضرار بلغت 4 مليارات دولار، مما جعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في البلاد.

تكلفة الكوارث في المحيط الأطلسي

بحسب شركة إعادة التأمين، “ميونيخ ري” (Munich Re)، فإنّ الأعاصير والعواصف الاستوائية في المحيط الأطلسي وحدها تسببت في أضرار وخسائر بنحو 110 مليارات دولار هذا العام، وكان إعصار “إيان” مسئولاً عن 100 مليار دولار من ذلك.