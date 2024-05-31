الكوارث الجوية القاسية التي تكبد خسائر بمليارات الدولارات تتزايد بوتيرة عالية

تشهد دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في وتيرة الكوارث الجوية القاسية التي تلحق كل منها خسائر كبيرة تبلغ قيمتها مليار دولار. ومنذ عام 1980، وقعت 383 كارثة مناخية شديدة حيث بلغت كلفة إجمالي الأضرار من هذه الكوارث أكثر من 2.7 تريليون دولار.

يُظهر مخطط، استمد معطياته من المجلس الوطني للمرافق العامة، ونشره موقع فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist، كيف تتزايد هذه الكوارث مع مرور كل عقد من الزمن.

تتولى الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بتعقب حجم كل كارثة وتقدير التكلفة بناءً على عوامل مثل الأضرار المادية وخسائر الوقت مثل توقف الأنشطة التجارية والعمل، وتعدل جميع التكاليف بمراعاة مؤشر أسعار المستهلك لضبط الفوارق بسبب التضخم.

وتتزايد تدريجيا وتيرة وعدد وتكلفة الكوارث المناخية القاسية مع مرور الوقت، وحتى في منتصف عام 2020، تجاوز عدد الكوارث 70٪ من تلك التي شوهدت خلال عام 2010 بأكمله.

وكانت العواصف الشديدة هي الأكثر شيوعا، حيث تمثل نصف الكوارث التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات منذ عام 1980. ومن حيث التكاليف، استحوذت الأعاصير المدارية نصيب الأسد ــ بأكثر من 50% من الإجمالي. ويظل إعصار كاترينا، الذي وصل إلى اليابسة في عام 2005، الحدث الأكثر تكلفة حيث بلغت التكاليف المعدلة حسب التضخم 199 مليار دولار.

الكهرباء والكوارث الجوية المتطرفة

مع تزايد العواصف الشديدة والكوارث الأخرى، يتأثر استهلاك الكهرباء الذي يعتمد عليه الناس بشكل كبير. يؤثر الجفاف على توليد الطاقة الكهرومائية وتتقلص هذه الطاقة التي تعد مصدرًا مهمًا لتوليد الكهرباء المتجددة في الولايات المتحدة.ويمكن أن تؤدي الكوارث أيضًا إلى تكاليف كبيرة لشركات المرافق. تواجه شركة هاواي إلكتريك Hawaii Electric مطالبات بقيمة 5 مليارات دولار كتعويضات محتملة عن حرائق الغابات في عام 2023، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف تغطيتها التأمينية تقريبًا. وتتهم الدعاوى القضائية الشركة بالإهمال في صيانة بنيتها التحتية، مثل عدم تقوية أعمدة الكهرباء لتحمل الرياح العاتية. وبالنظر إلى أن صناعة المرافق تواجه أعلى المخاطر الناجمة عن كوارث الطقس والمناخ المتطرفة، فقد بدأت بعض الشركات في الاستعداد لمثل هذه الأحداث. وهذا يعني اتخاذ خطوات مثل دفن خطوط الكهرباء، وزيادة التغطية التأمينية، وتحديث البنية التحتية.