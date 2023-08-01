الكهرباء الكويتية تسجل أعلى معدل استهلاك في تاريخ الدولة

سجلت الأحمال الكهربائية، اليوم، رقما قياسيا في تاريخ الكويت، اذ سجل مؤشر الاحمال في الثانية والنصف ظهرا 16500 ميغاوات.

وبحسب الراي عن مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن تسجل الأحمال الكهربائية، يومي الثلاثاء و الأربعاء، أرقاماً قياسية في معدلات استهلاك التيار والمياه معاً، متخطية أعلى رقم قياسي تم تسجيله في الصيف الجاري والذي بلغ 16370 ميغاواط في يوليو الجاري، نظراً لارتفاع درجة الحرارة العظمى المتوقع أن تتراوح بين 50 و52 درجة مئوية.

وأشارت المصادر إلى الجهود التي يبذلها مسؤولو وموظفو تشغيل وصيانة محطات القوى، خلال الفترة الحالية، لتفادي وقوع أي مشكلات طارئة في وحدات الإنتاج لضمان وصول خدمات الوزارة إلى عموم المستهلكين على مدار الساعة، لافتة إلى تفوق معدل استهلاك المياه خلال اليومين الفائتين عن معدل الإنتاج بما يصل إلى نحو 19 مليون غالون إمبراطوري.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بتعويض النقص عن طريق المخزون الإستراتيجي الذي يبلغ حالياً 3793 مليون غالون إمبراطوري، مشيرة إلى تسجيل معدلات الاستهلاك رقماً قياسياً ببلوغها 518 مليون غالون، في حين وصل معدل الإنتاج 499 مليون غالون.