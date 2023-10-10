كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي للكهرباء، المهندس أحمد الإبراهيم، عن موعد الربط التجاري لتصدير كهرباء الخليج إلى أوروبا بعد 5 سنوات.



وقال في حديثه ل “أريبيان بزنس”: إن الربط التجاري الخليجي الأوروبي سيكون ضمن الخطط طويلة المدى، التي سيسبقها الربط أولاً مع الشبكات الدول المحيطة بمجلس التعاون الخليجي، من خلال منظومة الربط العربي وإنشاء السوق العربية للكهرباء عن طريق جمهورية مصر وجمهورية تركيا “، منوها إلى أن الربط الأوروبي من المشاريع التي تحتاج إلى جهد وتخطيط ومن المتوقع أن يتم التصدير التجاري للكهرباء الخليجي إلى أوروبا بعد خمس سنوات من الآن.



وأوضح على هامش حفل تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن المنصة هي مبادرة من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتوفير منصة لتسهل عملية تجارة الطاقة بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق لإبرام صفقات تجارة الطاقة.



وبين رئيس الهيئة، أن هيئة الربط لديها حاليًا 9 محطات لنقل الكهرباء تمتد على مدى ألف كيلومتر، من الشمال في الكويت إلى الجنوب في الإمارا ت وسلطنة عمان، والعمل جاري لإنشاء محطة جديدة في دولة الكويت وهي محطة” الوفرة “كأكبر محطة، وستكون نقطة الإنطلاق إلى العراق، إضافة للعمل على توسعة الربط مع دولة الكويت من حوالي 1200 ميغاواط، حتى 3000 ميغاواط، و من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2024.



كما تحدث الإبراهيم، عن مشاريع الهيئة المستقبلية، أهمها توسعة الربط مع دولة الإمارات من حوالي 1200 حتى 3000 ميغاواط، والربط المباشر مع سلطنة عمان، وهناك مشاريع قيد الدراسة في لجان التخطيط للمشاريع المستقبلية.

ومشروع الربط مع العراق جاء من منطلق التعاون القائم بين دول المجلس الخليجية وجمهورية العراق في مجالات عدة أحد أهمها هو مجال الطاقة الكهربائية، و بتوجيه من وزراء الكهرباء بدول المجلس، و تبلغ تكلفة المشروع حوالي 220 مليون دور لا ستكون بتمويل من صندوق الكويت التنمية الكويتي وصندوق التنمية القطري.

ولفت إلى أن لدى الهيئة في السعودية عدة محطات أهمها محطة منطقة “الفاضلية” وهي نقطة الربط مع شبكة المملكة العربية السعودية وتعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.