أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، حديثاً، عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة للانضمام في إحدى المسارات (العسكري والمدني) وهو تدريب منته بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في تغريدة عبر تويتر أمس الأحد “نَنطلق اليوم في رحلة نجاح جديدة وذلك بالإعلان عن فتح بوابة التسجيل في #الكلية_التقنية_العالمية_لعلوم_الطيران بالرياض بادر بالتسجيل علماً بان فترة التسجيل تمتد من تاريخ من يوم الأحد 09-07-2023 إلى يوم السبت 22-07-2023

سجل الان: http://ic.edu.sa”.

نَنطلق اليوم في رحلة نجاح جديدة وذلك بالاعلان عن فتح بوابة التسجيل في #الكلية_التقنية_العالمية_لعلوم_الطيران بالرياض ??✈️



بادر بالتسجيل علماً بان فترة التسجيل تمتد من تاريخ من يوم الأحد 09-07-2023 إلى يوم السبت 22-07-2023



سجل الان: https://t.co/hlVUeR8jNA https://t.co/oAl93THT1Y pic.twitter.com/GbUa3tooLi — الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (@IATC_RUH) July 9, 2023

البرنامج التدريبي

تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:

1- المسار المدني:

صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:

برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:

صيانة إلكترونيات الطائرات.

صيانة ميكانيكا الطائرات.

نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.

نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.

نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

مدة البرنامج

-يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

1- السنة التحضيرية:

برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.

2- سنة الدبلوم المشارك

-المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

3- سنة الدبلوم:

دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع أحد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.

مزايا البرنامج

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.

4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلبه احتياج سوق العمل.

متطلبات التسجيل

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل تراكمي 90 بالمئة فأعلى.

3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.

4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التسجيل

-التسجيل مُتاح الآن بدءاً من (أمس) الأحد 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م، وينتهي التقديم يوم السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض