الكشف عن 18 مشروعا اختارتها حاضنة انسباير يو السعودية

أعلنت مبادرة إنسباير يو من شركة الاتصالات السعودية STC لتعزيز ودعم وتطوير ريادة الأعمال والابتكار الرقمي في المملكة العربية السعودية، عن اختيار 18 مشروعا في المرحلة الأخيرة لجولتها التاسعة بحسب بيان صحفي.

وأشارت مسرّعة وحاضنة الأعمال إنسباير يو إلى أن المشاريع المختارة تتضمن ألعاب سبويلز التي تؤمن مسارا للأمن السيبراني لمطوري الألعاب ، فضلا عن مشروع وين الذي يؤمن خدمات بيع وشراء الفائض الصناعي من منتجات البتروكيماويات والنفط بين الشركات الصناعية، ومشروع سرداب- Sirdab – الذي يتيح لأصحاب الشركات تجهيزا فوريا لمخزون بيناتها في السحاب، ومشروع تطبيق فريم – Fraim – وهو تطبيق يربط بين شركات الإنتاج للإعلان عن مزودي الخدمات من مصورين وغيرهم.

أما مشروع كي بارتس – Qparts -، فهو يزود بالحلول التقنية لقطع الغيار، ومشروع أو بيتا – OPETA – الذي يتخصص بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتأمين منصة تخدم قطاع المقاهي والمطاعم. كما ضمت قائمة المشاريع كل من أوتولي Autoly الذي يتخصص في تقنية التعليم العميل AI / ML لمساعدة السائقين والشركات في صيانة المركبات من خلال قدرات تحليل الأعطال.

وضمت القائمة أيضا منصة مويكو Moeco فهي وسيلة لتزويد الحلول اللوجستية وأجهزة التعقب ذات الكلفة المنخفضة، فيما تؤمن منصة فلاش ليد برمجيات سحابية للزبائن لإدارة وتحسين الأداء المؤسسي وزيادة المبيعات. أما مشروع “نقطة” Nugttah فهو برنامج ولاء، طلبات مسبقة، تحليل بيانات العمليات التجارية للمطاعم والمقاهي.

وهناك أيضا منصة “Clevr” التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة ، ومنصة “Oumlapay” ، التي توفر بوابة دفع تمكن الشركات من قبول وتنظيم وتحويل المدفوعات المشفرة ، فيما تربط منصة “Nabt Agri Tech” المزارعين ومستوردين السلع الطازجة لأصحاب الأعمال. ويضاف لهذه منصة “Yamm Pay” التي توفر أحدث حلول “اشتر الآن وادفع لاحقًا” ، وتطبيق “Siolla” الذي يساعد الأفراد على استثمار أموالهم الفائضة ، ومنصة “FKEACI” للتحقق من هوية العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن السرقة الأدبية. تقدم Innovation Pioneers (IPSA) نظام مصادقة مبتكر وآمن يمكّن مستخدميها من التحقق عن بُعد باستخدام تقنيات التشفير لتقليل المخاطر السيبرانية وتحاكي “Sabry” التصيد الاحتيالي وأتمتة الاستجابة لحوادث البريد الإلكتروني.